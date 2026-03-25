Израиль

Воздушная тревога у границы с Ливаном: вражеский БПЛА

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Хизбалла
Беспилотники
время публикации: 25 марта 2026 г., 09:34 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 10:04
Воздушная тревога у границы с Ливаном: вражеский БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

В нескольких населенных пунктах у израильско-ливанской границы в 09:34 прозвучала тревога в связи с нарушением воздушного пространства ударным беспилотником из Ливана.

В 09:55 "Цева Адом" сработала в Кирьят-Шмоне, Манаре, Метуле, Мисгав-Аме и других населенных пунктах у границы.

В 09:59 тревога распространилась и на северную часть Голан.

В 10:02 тревога о нарушении воздушного пространства прозвучала на территории поселков Ифтах, Лев а-Холе, Мевоот Хермон.

