Воздушная тревога у границы с Ливаном: вражеский БПЛА

В нескольких населенных пунктах у израильско-ливанской границы в 09:34 прозвучала тревога в связи с нарушением воздушного пространства ударным беспилотником из Ливана.

В 09:55 "Цева Адом" сработала в Кирьят-Шмоне, Манаре, Метуле, Мисгав-Аме и других населенных пунктах у границы.

В 09:59 тревога распространилась и на северную часть Голан.

В 10:02 тревога о нарушении воздушного пространства прозвучала на территории поселков Ифтах, Лев а-Холе, Мевоот Хермон.