В центре Тегерана уничтожены объекты по производству морских крылатых ракет

ВВС Израиля по наведению АМАНа и в сотрудничестве с разведывательным управлением ВМС ЦАХАЛа в последние несколько дней нанесли удары по двум ключевым объектам по производству морских крылатых ракет в Тегеране.

Атакованные объекты действовали под руководством министерства обороны Ирана и использовались режимом для разработки и производства дальнобойных морских крылатых ракет, позволяющих быстро уничтожать цели на море и на суше.

Таким образом, был причинен масштабный ущерб системе крылатых ракет, что позволило углубить удар по производственной инфраструктуре режима.