25 марта 2026
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В центре Тегерана уничтожены объекты по производству морских крылатых ракет

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
ВМС
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 09:10
В центре Тегерана уничтожены объекты по производству морских крылатых ракет
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС Израиля по наведению АМАНа и в сотрудничестве с разведывательным управлением ВМС ЦАХАЛа в последние несколько дней нанесли удары по двум ключевым объектам по производству морских крылатых ракет в Тегеране.

Атакованные объекты действовали под руководством министерства обороны Ирана и использовались режимом для разработки и производства дальнобойных морских крылатых ракет, позволяющих быстро уничтожать цели на море и на суше.

Таким образом, был причинен масштабный ущерб системе крылатых ракет, что позволило углубить удар по производственной инфраструктуре режима.

