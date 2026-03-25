ЦАХАЛ объяснил ливанцам причину эвакуации Тира: ракеты из жилых кварталов

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала объяснение причин эвакуации города Тир в Ливане: террористическая организация "Хизбалла" использует мирных жителей как живой щит для массированных ракетных обстрелов из жилых кварталов.

"Хизбалла" заранее разместила и закрепила свою военную инфраструктуру в самом центре жилых районов города Тир и окружающих его деревень, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – После возобновления ракетных атак по Израилю, осуществляемых по прямому указанию иранского режима, боевики выпустили около 120 ракет из районов, прилегающих к жилым кварталам, пренебрегая безопасностью жителей и превращая их дома в пусковые площадки для вероломных атак".

ЦАХАЛ направил жителям района четкие предупреждения о необходимости немедленной эвакуации и удаления от опасных мест – незадолго до начала широкой волны точечных авиаударов по террористической инфраструктуре.

"Мы обращаемся к жителям Ливана, и особенно Тира: террористическая организация "Хизбалла", которая втянула вас в пекло этой войны в угоду иранской повестке, сегодня умышленно размещается в центре ваших жилых кварталов, подвергая вашу безопасность серьезной угрозе и навлекая разрушение на ваши деревни и ваши возможности, - подчеркивают в ЦАХАЛе. Город Тир – это наглядное доказательство, что "Хизбалла" использует гражданскую среду и распоряжается кровью ливанцев и их будущим в интересах режима аятолл в Тегеране".