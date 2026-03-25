"Кан": "Хизбалла" стремится похитить израильских солдат, чтобы сорвать планы по разоружению

Террористическая организация "Хизбалла" активно готовится к расширению израильской наземной операции на юге Ливана и планирует похищение израильских солдат, чтобы использовать похищенных как средство давления на Израиль и как способ укрепления поддержки "Хизбаллы" внутри Ливана.

Новостная служба "Кан" со ссылкой на разведывательные источники одной из соседних стран сообщает, что одной из ключевых целей "Хизбаллы" в нынешней кампании является похищение израильских солдат, и террористы ищут креативный способ реализации эт ого плана.

Предполагается, что в "Хизбалле" ищут нестандартные уязвимые точки для похищения израильских солдат, и план террористической организации состоит в том, чтобы попытаться осуществить это там, где шансы на успех выше.

По словам тех же разведывательных источников, организация считает, что похищение израильских солдат сорвет и израильские, и внутриливанские усилия по ее разоружению. В "Хизбалле" полагают, что похищение израильских солдат может также помочь ей добиться более удобного и выгодного соглашения о прекращении огня, чем то, которое было достигнуто в ноябре 2024 года.