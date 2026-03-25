ЦАХАЛ: в Южном Ливане уничтожены штабы и склад оружия "Хизбаллы", ликвидированы боевики

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 36-й дивизии продолжают точечную наземную операцию в Южном Ливане с целью расширения зоны безопасности и нанесения ущерба террористической инфраструктуре "Хизбаллы". По данным армии, в ходе действий уничтожены штабы группировки, склад оружия и ликвидированы несколько боевиков.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, бойцы боевой группы 7-й бригады уничтожили склад вооружений. После удара из этого объекта попытались скрыться несколько боевиков; их ликвидировали ВВС Израиля по наведению наземных сил.

Кроме того, военнослужащие боевой группы бригады "Голани" уничтожили штабы "Хизбаллы", в которых было обнаружено большое количество оружия, предназначенного для подготовки и осуществления атак против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Отдельно сообщается, что израильские военные ликвидировали вооруженного боевика с гранатометом RPG и автоматом Калашникова, приблизившегося к району, где действовали военные.