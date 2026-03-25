Спецоперация в Джабль-Мукабре: один террорист застрелен, трое подозреваемых задержаны

Сотрудники полиции Иерусалимского округа и подразделения "пседоарабов" пограничной полиции провели операцию в деревне Джабль-Мукабр, на восточной окраине Иерусалима, с целью задержания подозреваемых в террористической деятельности.

Во время задержания один из подозреваемых попытался выхватить оружие у бойца пограничного спецназа, и был застрелен.

Еще трое подозреваемых были арестованы и переданы сотрудникам общей службы безопасности (ШАБАК) для дальнейшего расследования.