Спецоперация в Джабль-Мукабре: один террорист застрелен, трое подозреваемых задержаны
время публикации: 25 марта 2026 г., 07:39 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 07:39
Сотрудники полиции Иерусалимского округа и подразделения "пседоарабов" пограничной полиции провели операцию в деревне Джабль-Мукабр, на восточной окраине Иерусалима, с целью задержания подозреваемых в террористической деятельности.
Во время задержания один из подозреваемых попытался выхватить оружие у бойца пограничного спецназа, и был застрелен.
Еще трое подозреваемых были арестованы и переданы сотрудникам общей службы безопасности (ШАБАК) для дальнейшего расследования.