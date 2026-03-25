25 марта 2026
|
25 марта 2026
|
последняя новость: 15:04
Израиль

ЦАХАЛ утвердил рамки призыва 400 тысяч резервистов

время публикации: 25 марта 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 14:09
ЦАХАЛ утвердил рамки призыва 400 тысяч резервистов
Michael Giladi/Flash90

Командование ЦАХАЛа утвердило рамки возможного призыва резервистов для участия в военных действиях против Ирана или Ливана.

Согласно принятому решению, могут быть призваны в общей сумме до 400 тысяч резервистов. "Решение принято по согласованию с правительством и на основе многофронтовых задач и вызовов", – говорится в решении.

Отмечается, что речь не идет о намерении призвать 400 тысяч резервистов единовременно или издать такое число повесток о чрезвычайном призыве ("цав 8"). Решение обозначает допустимые рамки, что со своей стороны позволяет гибкость в принятии решений о возможном расширении военных действий.

