ЦАХАЛ утвердил рамки призыва 400 тысяч резервистов

Командование ЦАХАЛа утвердило рамки возможного призыва резервистов для участия в военных действиях против Ирана или Ливана.

Согласно принятому решению, могут быть призваны в общей сумме до 400 тысяч резервистов. "Решение принято по согласованию с правительством и на основе многофронтовых задач и вызовов", – говорится в решении.

Отмечается, что речь не идет о намерении призвать 400 тысяч резервистов единовременно или издать такое число повесток о чрезвычайном призыве ("цав 8"). Решение обозначает допустимые рамки, что со своей стороны позволяет гибкость в принятии решений о возможном расширении военных действий.