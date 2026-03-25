В Негеве в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина

Из бедуинского поселка в Негеве к месту встречи с бригадой "скорой помощи" возле Сегев Шалом был доставлен мужчина с множественными ранениями. Раненый (примерно 22 лет) доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.

На месте преступления находятся крупные силы полиции, начато расследование. Ведется розыск причастных к этому инциденту.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.