В Негеве в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина
время публикации: 25 марта 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 17:53
Из бедуинского поселка в Негеве к месту встречи с бригадой "скорой помощи" возле Сегев Шалом был доставлен мужчина с множественными ранениями. Раненый (примерно 22 лет) доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.
На месте преступления находятся крупные силы полиции, начато расследование. Ведется розыск причастных к этому инциденту.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.