Израильская делегация отказалась от поездки на ежегодный "Марш жизни" в Польше

время публикации: 25 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 18:29
Израильская делегация не примет участие в ежегодном "Марше жизни" в Польше – из-за войны, закрытия воздушного пространства и соображений безопасности.

Об этом сообщило издание "Давар" со ссылкой на гендиректора ассоциации "Марш жизни" в Израиле Ревиталь Якин-Краковски, которая пояснила, что решение было принято после консультаций с авиакомпаниями и обсуждения всех возможных альтернатив.

В этом году в мероприятии планировали участвовать 8 000 человек, из которых тысяча должна была приехать из Израиля, включая шестерых переживших Холокост и бывших заложников ХАМАСа.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 апреля 2023

"У каждого человека есть имя": в Кнессете прошла церемония памяти жертв Холокоста
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 28 апреля 2022

Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 апреля 2022

"История депортации". Израиль вспоминает шесть миллионов евреев, погибших в Катастрофе