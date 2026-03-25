Израильская делегация отказалась от поездки на ежегодный "Марш жизни" в Польше

Израильская делегация не примет участие в ежегодном "Марше жизни" в Польше – из-за войны, закрытия воздушного пространства и соображений безопасности.

Об этом сообщило издание "Давар" со ссылкой на гендиректора ассоциации "Марш жизни" в Израиле Ревиталь Якин-Краковски, которая пояснила, что решение было принято после консультаций с авиакомпаниями и обсуждения всех возможных альтернатив.

В этом году в мероприятии планировали участвовать 8 000 человек, из которых тысяча должна была приехать из Израиля, включая шестерых переживших Холокост и бывших заложников ХАМАСа.