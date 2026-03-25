В результате обстрела из Ливана погибла 27-летняя Нуриэль Дубин

Опубликовано имя израильтянки, погибшей на севере Израиля 24 марта в результате ракетного обстрела из Ливана. Это 27-летняя Нуриэль Дубин из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея).

На сентябрь планировалась ее свадьба. Ее жених Ядид был ранен в результате обстрела.

Нуриэль Дубин работала консультантом по работе с молодежью и воспитательницей в детском саду, она была резервистской ЦАХАЛа. Но погибла, когда не была призвана на службу в армию.