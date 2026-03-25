25 марта 2026
25 марта 2026
последняя новость: 01:31
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

В результате обстрела из Ливана погибла 27-летняя Нуриэль Дубин

Война с "Хизбаллой"
Погибшие
время публикации: 25 марта 2026 г., 01:31 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 01:37
В результате обстрела из Ливана погибла 27-летняя Нуриэль Дубин
Страница Нуриэль Дубин в Facebook

Опубликовано имя израильтянки, погибшей на севере Израиля 24 марта в результате ракетного обстрела из Ливана. Это 27-летняя Нуриэль Дубин из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея).

На сентябрь планировалась ее свадьба. Ее жених Ядид был ранен в результате обстрела.

Нуриэль Дубин работала консультантом по работе с молодежью и воспитательницей в детском саду, она была резервистской ЦАХАЛа. Но погибла, когда не была призвана на службу в армию.

