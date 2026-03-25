Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 25 марта: прохладно, дожди с грозами и град, снегопад на Хермоне

время публикации: 25 марта 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 04:36
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 марта, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Ожидаются дожди с грозами, которые усилятся во второй половине дня. Местами град. Высока вероятность затоплений в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 14-20, в Беэр-Шеве – 8-18, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-17, в Ариэле – 6-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 8-15.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг-пятницу – прохладно, дожди, временами с грозами. В субботу ожидается повышение температуры, переменная облачность, местами дожди. В воскресенье-вторник похолодает, дожди.

