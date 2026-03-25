25 марта 2026
Израиль

Новым мэром Акко избран Охад Сегев

Муниципальные выборы
время публикации: 25 марта 2026 г., 03:59 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 04:03
Новым мэром Акко избран Охад Сегев
David Cohen/Flash90

Новым мэром Акко избран Охад Сегев: на повторных выборах он получил около 60% голосов. Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация "Кан".

Повторное голосование состоялось после того, как прежние результаты, по которым победил Амитай Бен-Шалош, были отменены решением Хайфского окружного суда. Суд постановил провести новые выборы после рассмотрения утверждений о масштабном подкупе избирателей, который мог повлиять на исход голосования.

В 2025 году Бен-Шалош был задержан по подозрению в причастности к делу о подкупе на выборах. По версии следствия, для обеспечения победы использовались посредники, которым обещали должности в муниципалитете и содействие в тендерах.

