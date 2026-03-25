Обстрел Хайфы и окрестностей из Ливана, сообщения о падении обломков Кирьят-Ате

В 16:54 была активирована система раннего предупреждения в Хайфе и окрестностях в связи с ракетным обстрелом из Ливана.

Сигнал тревоги прозвучал в Хайфе, Кирьят-Хаиме, Кирьят-Бялике, Нешере, Кирьят-Яме, Акко. А также в населенных пунктах на "линии противостояния" и Верхней Галилее.

В сторону израильской территории было запущено более десятка ракет.

Поступают сообщения о падении обломков на незастроенной местности в Кирьят-Ате. По предварительным данным, раненых на месте нет.