Сирены в Эйлате и окрестностях. Ракетный обстрел из Ирана

В 16:14 система раннего предупреждения о ракетных обстрелах была активирована на юге Израиля в связи с ракетным обстрелом из Ирана.

Сигналы тревоги звучали в Эйлате, а также в населенных пунктах в Араве: в Беэр-Оре, Грофите, Йотвате, Лотане, Неот Смадаре, Неве Харифе и др.

Военные сообщили об успешном перехвате ракеты.

По данным на 16:23, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступали сообщения о раненых.