"Кан": обсуждается возможность расширения наземной операции в Ливане

На фоне обострения ситуации на северной границе в Израиле обсуждается возможность расширения наземной операции в Ливане, сообщила новостная служба "Кан".

По данным "Кан", Иерусалим ведет консультации на эту тему с Вашингтоном, однако американская сторона проявляет сдержанность.

Начальник генштаба Эяль Замир на заседании узкого кабинета в качестве одного из механизмов сдерживания предложил нанести удары по зданиям в бейрутском районе Дахия, считающемся оплотом "Хизбаллы". Командующий Северным округом генерал-майор Рафи Мило назвал удары "Хизбаллы" по гражданскому населению в Израиле "пересечением красной линии" и также поддержал расширение операции в Ливане.