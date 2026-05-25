Опрос "Решет": без арабов или ультраортодоксов коалиции нет ни у кого

Вечером 25 мая телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса общественного мнения.

Согласно опубликованным данным, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, "Ликуд" набрал бы 25 мандатов и остался бы крупнейшей партией парламента. Блок "Бэяхад" набирает 23 мандата, что на три мандата меньше, чем в предыдущем опросе "Решет". Партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом усиливается на два мандата и набирает 14 мандатов.

"Оцма Иегудит" и ШАС набирают по 10 мандатов, "Демократим" – девять, НДИ – восемь, "Яадут а-Тора" – семь, ХАДАШ-ТААЛ – шесть, РААМ и "Ционут Датит" – по четыре мандата.

Партии БАЛАД, "Милуимниким" и "Кахоль Лаван" не преодолевают электоральный барьер.

Блок нынешней коалиции набирает в этом опросе 56 мандатов, блок противников – 54, арабские партии набирают 10 мандатов.

25 мая на заседании фракции НДИ глава этой партии Авигдор Либерман вновь повторил, что "ни за должность премьер-министра, ни за луну с неба" не войжет в коалицию с ультраортодоксальными партиями и с Биньямином Нетаниягу.

В свою очередь, глава оппозиции Яир Лапид заявил в интервью подкасту Надава Пери, что "будущее правительство не может зависеть от арабских партий".

Если все выполнят взятые на себя обязательства, а результаты выборов будут совпадать с результатами опроса "Решет", коалицию составить не сможет никто.