Израиль

Сотрудница дорожной полиции обвиняется в фабрикации штрафов

время публикации: 25 мая 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 14:16

Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) подал обвинительное заключение против сотрудницы дорожной полиции, обвиняемой в подделке и оформлении фиктивных дорожных штрафов.

По материалам обвинения, сотрудница дорожной полиции Эйлата в период с апреля по июнь 2023 года неоднократно оформляла ложные протоколы о нарушениях правил дорожного движения в ходе службы на дорогах Эйлата и прилегающих трассах.

В обвинительном заключении перечислены 20 эпизодов внесения ложных записей. В некоторых случаях полицейская подделывала подписи водителей на штрафах, в других – вписывала от их имени фиктивные объяснения или указывала, что водитель отказался подписывать протокол, хотя фактически встречи с водителями вообще не было.

Кроме того, по данным следствия, в ряде случаев обвиняемая сообщала водителям, что штраф выписан не будет, и отпускала их, однако позже они получали штрафные уведомления по почте.

Сотруднице полиции предъявлены обвинения в фабрикации доказательств, подделке документов должностным лицом, злоупотреблении служебными полномочиями и нарушении общественного доверия.

