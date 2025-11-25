Три молодые жительницы севера Израиля подозреваются в массовом мошенничестве

Сотрудники полицейского подразделения "ЛАХАВ-433" задержали трех подозреваемых, жительниц севера Израиля в возрасте примерно 20 лет, по подозрению в мошенничестве в отношении десятков пострадавших. Общая сумма мошенничества превышает миллион шекелей.

По сообщению полиции, в киберподразделении "ЛАХАВ-433" в течение некоторого времени велось тайное расследование мошеннической схемы, связанной с предложением займов под видом различных компаний, предоставляющих кредиты.

Главная подозреваемая связывалась с потенциальной жертвой, как представительница кредитной компании, она запрашивала данные для проверки права на получение займа, а затем сообщала: кредит одобрен, и теперь остается только заплатить определенный процент за открытие дела.

Получив процент от суммы "будущего кредита", мошенница исчезала и блокировала заплатившего ей человека. Таким образом были обмануты десятки людей, и общая сумма выплаченных ими денег превышает миллион шекелей.

В понедельник расследование перешло в открытую фазу, были задержаны три подозреваемые. Суд продлил срок содержания под стражей ключевой подозреваемой до понедельника, 1 декабря, а ее сообщницы отправлены под домашний арест, также до понедельника.