x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 11:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 11:47
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В "Ликуде" впервые за 12 лет проходят внутрипартийные выборы: голосование идет по спискам

Ликуд
время публикации: 25 ноября 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 10:49
В "Ликуде" впервые за 12 лет проходят внутрипартийные выборы: голосование идет по спискам
David Cohen/FLASH90

В "Ликуде" во вторник, 25 ноября, проходят внутрипартийные выборы: около 135 тысяч членов партии будут выбирать состав центрального комитета "Ликуда", руководство местных филиалов, секретариата "Ликуда", партийного бюро.

Как сообщает Анна Барски в своей статье в "Маариве", выборы в "Ликуде" будут проводиться физически, не электронным способом.

И впервые в "Ликуде" выборы будут не персональными, а по спискам: каждый активист отделения партии имеет право создать свой список, и любой список, получивший не менее 15% голосов в местном отделении, получит пропорциональное представительство как в совете филиала "Ликуда", так и в конференции "Ликуда".

Многие списки пользуются поддержкой действующих министров и депутатов от правящей партии, поэтому нынешние выборы покажут еще и реальную глубину влияния активистов "Ликуда". Исход борьбы за ключевые позиции в партии может оказать существенное влияние на дальнейшее политическое развитие "Ликуда".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

ЦИК "Ликуда" объявила Биньямина Нетаниягу переизбранным на пост лидера партии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Выборы в "Ликуде" состоятся 25 ноября: конкурентов у Нетаниягу нет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 августа 2025

"Ликуд" против Галанта. Назначено заседание внутрипартийного суда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

Внутренний опрос "Ликуда": Амир Охана первый по популярности, Тали Готлиб – четвертая