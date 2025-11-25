В "Ликуде" впервые за 12 лет проходят внутрипартийные выборы: голосование идет по спискам

В "Ликуде" во вторник, 25 ноября, проходят внутрипартийные выборы: около 135 тысяч членов партии будут выбирать состав центрального комитета "Ликуда", руководство местных филиалов, секретариата "Ликуда", партийного бюро.

Как сообщает Анна Барски в своей статье в "Маариве", выборы в "Ликуде" будут проводиться физически, не электронным способом.

И впервые в "Ликуде" выборы будут не персональными, а по спискам: каждый активист отделения партии имеет право создать свой список, и любой список, получивший не менее 15% голосов в местном отделении, получит пропорциональное представительство как в совете филиала "Ликуда", так и в конференции "Ликуда".

Многие списки пользуются поддержкой действующих министров и депутатов от правящей партии, поэтому нынешние выборы покажут еще и реальную глубину влияния активистов "Ликуда". Исход борьбы за ключевые позиции в партии может оказать существенное влияние на дальнейшее политическое развитие "Ликуда".