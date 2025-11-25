x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 11:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 11:47
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уничтожен убийца Гидеона Пери, совершивший теракт в промзоне Бар-Он

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация
время публикации: 25 ноября 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 11:18
Уничтожен убийца Гидеона Пери, совершивший теракт в промзоне Бар-Он
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник утром бойцы спецподразделения "Дувдеван" в ходе совместной операции с сотрудниками ШАБАКа ликвидировали исполнителя теракта в промышленной зоне Бар-Он, совершенного 18 августа текущего года.

Султан аль-Гани напал на жителя Кдумим Гидеона Пери, ударил его молотком по голове, похитил его пистолет и автомобиль, после чего скрылся с места преступления. Его разыскивали несколько месяцев.

В ходе операции, которая продолжалась всю ночь, были задержаны пятеро пособников террористов. После этого израильские бойцы окружили здание, в котором забаррикадировался аль-Гани, и в ходе перестрелки уничтожили его.

При обыске здания был обнаружен кустарный пулемет "Карло", М-16, взрывное устройство и магазины с боеприпасами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

781-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии