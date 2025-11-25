Уничтожен убийца Гидеона Пери, совершивший теракт в промзоне Бар-Он

Во вторник утром бойцы спецподразделения "Дувдеван" в ходе совместной операции с сотрудниками ШАБАКа ликвидировали исполнителя теракта в промышленной зоне Бар-Он, совершенного 18 августа текущего года.

Султан аль-Гани напал на жителя Кдумим Гидеона Пери, ударил его молотком по голове, похитил его пистолет и автомобиль, после чего скрылся с места преступления. Его разыскивали несколько месяцев.

В ходе операции, которая продолжалась всю ночь, были задержаны пятеро пособников террористов. После этого израильские бойцы окружили здание, в котором забаррикадировался аль-Гани, и в ходе перестрелки уничтожили его.

При обыске здания был обнаружен кустарный пулемет "Карло", М-16, взрывное устройство и магазины с боеприпасами.