23-летний военнослужащий Маром Голан погиб в ДТП на шоссе 232
время публикации: 25 ноября 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 10:05
Военнослужащий ЦАХАЛа 23-летний Маром Голан из Ашкелона погиб накануне вечером в результате ДТП на шоссе 232 в окрестностях Отеф-Аза. О гибели солдата-срочника сообщил в социальных сетях его отец.
Маром ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем. К моменту приезда медиков он находился в критическом состоянии, не дышал, у него не было пульса. Попытки реанимировать мотоциклиста оказались безуспешными: полученные им травмы не оставили шансов на жизнь.