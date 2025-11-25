x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
23-летний военнослужащий Маром Голан погиб в ДТП на шоссе 232

время публикации: 25 ноября 2025 г., 10:05
23-летний военнослужащий Маром Голан погиб в ДТП на шоссе 232
Пресс-служба МАДА

Военнослужащий ЦАХАЛа 23-летний Маром Голан из Ашкелона погиб накануне вечером в результате ДТП на шоссе 232 в окрестностях Отеф-Аза. О гибели солдата-срочника сообщил в социальных сетях его отец.

Маром ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем. К моменту приезда медиков он находился в критическом состоянии, не дышал, у него не было пульса. Попытки реанимировать мотоциклиста оказались безуспешными: полученные им травмы не оставили шансов на жизнь.

