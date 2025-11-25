Депутат Цви Суккот подал запрос на визу в США, но получил отказ

Депутат Кнессета Цви Суккот ("Ционут Датит") планировал поездку в США, однако его запрос о получении визы был отклонен. На собеседовании в посольстве его расспрашивали о прошлых расследованиях в его отношении и об инциденте на базе "Сде-Тейман", после чего сообщили о приостановке обработки визового запроса.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, две недели назад Цви Суккот должен был отправиться в США, но он так и не смог улететь, потому что его запрос на получение визы не был одобрен. После того, как первичная электронная заявка была отклонена, Суккот обратился в посольство США.

Его вызвали на собеседование, на котором задавали вопросы о различных расследованиях, которые велись против него израильскими службами безопасности. Цви Суккот ответил, что это было, когда ему было 19 лет. После этого депутату задали вопрос, когда он в последний раз допрашивался полицией. Суккот честно ответил: "Вчера", – поскольку за день до собеседования он был вызван на допрос по делу о беспорядках на "Сде-Тейман".

После этого запрос на визу был отклонен, а через несколько недель ему позвонили и попросили забрать свой паспорт. Жена и родители депутата обладают американским гражданством. Цви Суккот обратился в МИД Израиля с просьбой о помощи.

Напомним, Цви Суккот был вызван на допрос в полицию через полтора года после беспорядков возле изолятора "Сде-Тейман". Сам он назвал расследование и допрос политически мотивированными, подчеркнув, что его вызвали в полицейский участок Беэр-Шевы в те самые дни, когда разгорелся скандал вокруг бывшего военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми. Как известно, по подозрению полиции, именно она распорядилась "слить" в прессу видеозапись из "Сде-Тейман" с соответствующими комментариями.

"Нет никаких сомнений, этот допрос, назначенный полтора года спустя – попытка замести преступления, совершенные в военной прокуратуре, и возможно, где-то еще", – подчеркнул Суккот. Он добавил, что на базу "Сде-Тейман" приходил, чтобы защитить израильских военнослужащих и их права против "действующей против них мощной системой".

"Если ради защиты солдат я должен предстать перед следователями – я сделаю это с гордо поднятой головой", – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что не ожидал тогда присоединения гражданских демонстрантов, которые тоже ворвались на территорию базы. "Мне, как депутату Кнессета, разрешено войти, но обычные граждане не должны были этого делать, – сказал Цви Суккот. – Я поступил бы иначе, если бы знал, что они войдут".