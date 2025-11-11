x
Израиль

Цви Суккот допрошен по делу о "Сде-Тейман": "Я делаю это с гордо поднятой головой"

Оцма Иегудит
Расследование
время публикации: 11 ноября 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 12:08
Цви Суккот допрошен по делу о "Сде-Тейман": "Я делаю это с гордо поднятой головой"
Yonatan Sindel/Flash90

Спустя полтора года после беспорядков возле изолятора "Сде-Тейман", в ходе которых несколько человек прорвались на территорию базы во время акции протеста против задержания резервистов по подозрению в издевательствах над заключенным террористом, на допрос был вызван один из участников акции – депутат Кнессета Цви Суккот.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Цви Суккот назвал расследование и допрос политически мотивированными, подчеркнув, что его вызвали в полицейский участок Беэр-Шевы в те самые дни, когда разгорелся скандал вокруг бывшего военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми. Напомним, по подозрению полиции, именно она распорядилась "слить" в прессу видеозапись из "Сде-Тейман" с соответствующими комментариями.

"Нет никаких сомнений, этот допрос, назначенный полтора года спустя – попытка замести преступления, совершенные в военной прокуратуре, и возможно, где-то еще", – подчеркнул Суккот. Он добавил, что на базу "Сде-Тейман" приходил, чтобы защитить израильских военнослужащих и их права против "действующей против них мощной системой".

"Если ради защиты солдат я должен предстать перед следователями – я сделаю это с гордо поднятой головой", – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что не ожидал тогда присоединения гражданских демонстрантов, которые тоже ворвались на территорию базы. "Мне, как депутату Кнессета, разрешено войти, но обычные граждане не должны были этого делать, – сказал Цви Суккот. – Я поступил бы иначе, если бы знал, что они войдут".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
