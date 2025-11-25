Последствия осеннего шторма: перекрыты дороги, обрушилась часть забора безопасности

x
время публикации: 25 ноября 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 09:42
Орли Гилад, Управление парков и заповедников

Вследствие сильных ночных дождей в различных районах Израиля произошли наводнения и затопления. В поселке Элькана в Самарии вода поднялась до высоты одного метра, спасательные службы эвакуировали из затопленных домов десять семей, включая мать с маленькими детьми.

На территории Биньямины обрушилась подпорная стена на шоссе 463, в результате чего дорога была перекрыта для движения транспорта на участке между перекрестком А-Доар и поселком Наале. Речь идет о центральной автотрассе в этом районе.

Обрушился также участок бетонного разделения безопасности рядом с деревней Аль-Бурдж к западу от Хеврона на Хевронском нагорье.

Жители Нешера, Кирьят-Гата, Бейт-Шемеша, Тамры и многих других населенных пунктов сообщают о затопленных улицах.

В реке Ятир неподалеку от Хуры из-за резко поднявшегося уровня воды залило трассу, в которой в середине потока застрял автомобиль. В ходе сложной спасательной операции удалось эвакуировать водителя без серьезных последствий для его здоровья и жизни.

Представители спасательных служб напоминают: ни в коем случае нельзя пересекать затопленные участки дорог ни пешком, ни на транспорте, даже если скорость потока воды кажется вам умеренной.

