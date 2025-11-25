x
25 ноября 2025
Израиль

В Тель-Авиве ударами ножа тяжело ранен мужчина

Полиция
Криминал
Мада
время публикации: 25 ноября 2025 г., 19:33
В Тель-Авиве ударами ножа тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

На бульваре Хахмей Исраэль в Тель-Авиве ударами ножа ранен мужчина (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого тяжелое, он доставлен в больницу "Ихилов".

На месте происшествия находятся полицейские. Ведется розыск причастных к инциденту.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.

Израиль
