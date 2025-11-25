В Тель-Авиве ударами ножа тяжело ранен мужчина
время публикации: 25 ноября 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 19:33
На бульваре Хахмей Исраэль в Тель-Авиве ударами ножа ранен мужчина (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого тяжелое, он доставлен в больницу "Ихилов".
На месте происшествия находятся полицейские. Ведется розыск причастных к инциденту.
По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.
