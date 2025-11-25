ЦАХАЛ обеспечивает "временное решение" на месте упавшего забора безопасности

Представители полиции утверждают, что обрушение части разделительного заграждения на Хевронском нагорье стало следствием халатной эксплуатации: ЦАХАЛ, отвечающий за состояние забора безопасности, не открывал и не прочищал дренажные стоки.

Во время сильных ночных дождей возникло наводнение, и потоком воды и грязи снесло значительную часть бетонных блоков, которые защищали еврейские населенные пункты от проникновения палестинских нелегалов и террористов.

Как сообщает Ynet, министерство обороны сообщило об обеспечении "временного решения проблемы": на месте обрушения стены находятся значительные силы ЦАХАЛа, которые предотвращают проникновение палестинцев.

По поводу прочистки установленных под стеной дренажных стоков в министерстве отметили, что открытие или закрытие водостоков выполняется с учетом множества факторов, и в первую очередь – предотвращения проникновения террористов на израильскую территорию.