x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 13:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 13:06
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ обеспечивает "временное решение" на месте упавшего забора безопасности

Иудея и Самария
время публикации: 25 ноября 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 12:16
ЦАХАЛ обеспечивает "временное решение" на месте упавшего забора безопасности
Ayal Margolin/Flash90

Представители полиции утверждают, что обрушение части разделительного заграждения на Хевронском нагорье стало следствием халатной эксплуатации: ЦАХАЛ, отвечающий за состояние забора безопасности, не открывал и не прочищал дренажные стоки.

Во время сильных ночных дождей возникло наводнение, и потоком воды и грязи снесло значительную часть бетонных блоков, которые защищали еврейские населенные пункты от проникновения палестинских нелегалов и террористов.

Как сообщает Ynet, министерство обороны сообщило об обеспечении "временного решения проблемы": на месте обрушения стены находятся значительные силы ЦАХАЛа, которые предотвращают проникновение палестинцев.

По поводу прочистки установленных под стеной дренажных стоков в министерстве отметили, что открытие или закрытие водостоков выполняется с учетом множества факторов, и в первую очередь – предотвращения проникновения террористов на израильскую территорию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

Последствия осеннего шторма: перекрыты дороги, обрушилась часть забора безопасности