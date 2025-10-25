Нетаниягу не намерен назначать министров на место уволившихся ультраортодоксов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен выносить на голосование правительства кандидатуры новых министров вместо подавших в отставку.

Об этом сообщают ультраортодоксальные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Речь идет в первую очередь о министерских портфелях, ранее принадлежавших представителям партии ШАС. На прошлой неделе истек трехмесячный период, когда можно было сохранять портфели в ружках исполняющих обязанности. Несмотря на истечение промежуточного срока, Нетаниягу не намерен назначать постоянных министров. Тем самым, он дает понять, что заинтересован в скорейшем возвращении ШАС в коалицию.

Как сообщалось ранее, на этой неделе возобновится рассмотрение законопроекта о призыве, что должно ускорить процесс возвращения партии Арье Дери в коалицию.