x
25 октября 2025
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 22:55
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу не намерен назначать министров на место уволившихся ультраортодоксов

ШАС
Биньямин Нетаниягу
Коалиция
время публикации: 25 октября 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 22:32
Нетаниягу не намерен назначать министров на место уволившихся ультраортодоксов
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен выносить на голосование правительства кандидатуры новых министров вместо подавших в отставку.

Об этом сообщают ультраортодоксальные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Речь идет в первую очередь о министерских портфелях, ранее принадлежавших представителям партии ШАС. На прошлой неделе истек трехмесячный период, когда можно было сохранять портфели в ружках исполняющих обязанности. Несмотря на истечение промежуточного срока, Нетаниягу не намерен назначать постоянных министров. Тем самым, он дает понять, что заинтересован в скорейшем возвращении ШАС в коалицию.

Как сообщалось ранее, на этой неделе возобновится рассмотрение законопроекта о призыве, что должно ускорить процесс возвращения партии Арье Дери в коалицию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

"Кан": накануне выхода ШАС из коалиции Дери участвовал в министерском совещании по Газе