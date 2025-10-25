x
25 октября 2025
|
последняя новость: 20:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 20:36
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Египет ввел в Газу технику и персонал для помощи в поиске тел погибших

Заложники
Газа
Египет
время публикации: 25 октября 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 19:51
Египет ввел в Газу технику и персонал для помощи в поиске тел погибших
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Израильский источник в сфере безопасности сообщил, что политическое руководство утвердило запрос Египта на ввод техники и персонала в Газу для содействия усилиям по поиску тел погибших заложников.

Это первый случай, когда Израиль разрешил ввод иностранного персонала в сектор Газы после прекращения огня. Такое разрешение было дано только египетской команде, которая уже вошла в сектор.

В пятницу, 24 октября, полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером. Однако по состоянию на вечер субботы тела все еще не переданы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook