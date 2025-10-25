Египет ввел в Газу технику и персонал для помощи в поиске тел погибших

Израильский источник в сфере безопасности сообщил, что политическое руководство утвердило запрос Египта на ввод техники и персонала в Газу для содействия усилиям по поиску тел погибших заложников.

Это первый случай, когда Израиль разрешил ввод иностранного персонала в сектор Газы после прекращения огня. Такое разрешение было дано только египетской команде, которая уже вошла в сектор.

В пятницу, 24 октября, полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером. Однако по состоянию на вечер субботы тела все еще не переданы.