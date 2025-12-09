Потеряна связь с израильской яхтой, находящейся у берегов Кипра
время публикации: 09 декабря 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 22:29
Управление судоходства и портов Израиля сообщило, что потеряна связь с израильской яхтой, вышедшей из порта Ашдода в направлении Кипра.
Последний раз команда выходила на связь два дня назад.
По данным новостной службы N12, Кипр направил судно на поиск израильтян.
В Управлении заявили, что "предпринимаются усилия для восстановления связи".
