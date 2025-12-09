x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 22:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 22:29
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Потеряна связь с израильской яхтой, находящейся у берегов Кипра

Кипр
Погода
Средиземное море
время публикации: 09 декабря 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 22:29
Потеряна связь с израильской яхтой, находящейся у берегов Кипра
Фото NEWSru.co.il

Управление судоходства и портов Израиля сообщило, что потеряна связь с израильской яхтой, вышедшей из порта Ашдода в направлении Кипра.

Последний раз команда выходила на связь два дня назад.

По данным новостной службы N12, Кипр направил судно на поиск израильтян.

В Управлении заявили, что "предпринимаются усилия для восстановления связи".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 декабря 2025

Минздрав: медучреждения должны быть готовы к работе в автономном режиме из-за шторма "Байрон"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

Прогноз погоды в Израиле на 9 декабря: дожди по всей стране
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Матч Евролиги перенесен из-за шторма в Афинах