Потеряна связь с израильской яхтой, находящейся у берегов Кипра

Управление судоходства и портов Израиля сообщило, что потеряна связь с израильской яхтой, вышедшей из порта Ашдода в направлении Кипра.

Последний раз команда выходила на связь два дня назад.

По данным новостной службы N12, Кипр направил судно на поиск израильтян.

В Управлении заявили, что "предпринимаются усилия для восстановления связи".