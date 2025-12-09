Зеленский заявил о готовности к выборам и назвал слова Трампа "неадекватной историей"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению в стране выборов, однако отметил: непонятно, как обеспечить это под российскими ударами. По его словам, необходимо гарантировать гражданам безопасность, а также решить, как будут голосовать военные.

Глава государства призвал депутатов разработать законодательство, позволяющее провести выборы в условиях военного положения. Он сказал, что, если США и европейские страны обеспечат безопасность, выборы можно будет провести в период 60-90 дней.

"Скажу откровенно, что к выборам я готов. Если стоит вопрос, что, я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я лично за кресло президента, и поэтому я цепляюсь за это, и поэтому не заканчивается война, это, если честно, абсолютно неадекватная история", – цитирует его "Украина 24".

С призывом провести выборы в Украине в кратчайшие сроки выступил президент США Дональд Трамп. "Пришло время. Они используют войну, чтобы не проводить выборы. Но у украинского народа должен быть выбор. Возможно, Зеленский и победит. Там давно не было выборов. Они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже не демократия", – заявил Трамп в интервью Politico.

Отвечая на вопрос о возможном отклонении Зеленским предложенного им плана, президент заявил: "Он должен взять себя в руки и начать осознавать определенные вещи. Он проигрывает войну. Они потеряли значительную часть побережья. Посмотрите на карты. Они точно не могут назвать это победой".

Трамп отметил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга, и это осложняет достижение соглашения. Американский президент обвинил европейских лидеров в слабости, заявив: они не принимают необходимых мер, чтобы положить конец войне в Украине.