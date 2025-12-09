Нетаниягу рассказал, как, по его мнению, должно проходить расследование провала 7 октября

Биньямин Нетаниягу отправил видео участникам Cyber Week в университете Тель-Авива, в котором, в частности, рассказал о том, как, по его мнению, должно проходить расследование провала 7 октября.

Расшифровка выступления премьер-министра предоставлена его пресс-службой:

"Я приветствую всех участников Cyber Week в Израиле. Израиль – мировая кибердержава. Мы получаем огромную долю мировых инвестиций в кибербезопасность. Я проверил данные: мы с огромным отрывом лидируем по инвестициям на душу населения среди всех стран, и это очень высокий абсолютный показатель.

Это стало возможным прежде всего благодаря решению, которое мы приняли 12 лет назад. Я сказал, что мы должны вывести Израиль на ведущее место в мире в этой области, и это стало возможным благодаря гениальности, присущей нашему народу, людям, создавшим стартапы и действительно удивившим мир.

Весь мир приезжает сюда, чтобы увидеть национальный киберцентр, который по сути является мировым.

Мы намерены сделать то же самое в области искусственного интеллекта, займёмся и квантовыми технологиями. В этих трёх областях Израиль будет ведущей страной в мире. Это важно для обеспечения нашего будущего, нашей безопасности, нашей экономики и благополучия наших граждан.

Но мы должны признать ещё одно: здесь был сбой, огромный провал. Этот провал должен быть детально расследован. Необходимо проверить и политическое, и военное руководство, и руководство служб безопасности, всех. Это возможно только в том случае, если мы сделаем это в рамках широкой национальной комиссии по расследованию, которая не связана ни с той, ни с другой стороной.

Подобное было сделано в США. После 11 сентября – величайшей катастрофы в истории США – была создана комиссия, состоявшая наполовину из республиканцев, наполовину из демократов. Ни у одной из сторон не было преимущества. Каждая из них могла поднять любой вопрос и вызвать любого человека, которого хотела выслушать. То же самое будет и здесь. Здесь не будет неприкосновенных, Здесь не будет прикрытия для той или другой стороны. Все будут вызваны, всем будут заданы вопросы, и только так мы дойдем до истины. Так должно быть сделано, и это будет сделано".