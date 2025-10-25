x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
последняя новость: 11:25
25 октября 2025
Израиль

В ультраортодоксальных городах вместо сирен будут звучать песни протеста против призыва

Харедим
время публикации: 25 октября 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 10:04
В ультраортодоксальных городах вместо сирен будут звучать песни протеста против призыва
Пресс-служба полиции Израиля

Редактор сайта "Бе-хадрей харедим" Моше Вайсберг сообщил в сети Х, что в городах, где проживают крупные ультраортодоксальные общины, выдвинута инициатива вместо сирен, возвещающих о начале шабата, транслировать песни протеста против воинской повинности. В частности, речь идет о песне: "Во власть неверных мы не веруем, в их кабинетах не стоим".

Эта песня, связанная с движением "Нетурей Карта", но исполняемая также на свадьбах и мероприятиях других общин, стала символом протеста против призыва "харедим" в Армию обороны Израиля. Среди прочего, к ней недавно были добавлены слова: "Мы не отчитываемся перед ними" и "Мы умрем, но не будем призваны".

