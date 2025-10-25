Селебрити из сферы шоу-бизнеса подозревается в причастности к убийству
время публикации: 25 октября 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 21:30
Полиция задержала четырех человек, подозреваемых к причастности к убийству, совершенному в Петах-Тикве.
Информация об этом была разрешена к публикации вечером 25 октября.
Согласно опубликованной информации, одна из задержанных – известная фигура в отрасли шоу-бизнеса..
Все подробности расследования, включая личности задержанных, запрещены к публикации.