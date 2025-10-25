x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
последняя новость: 22:03
25 октября 2025
Израиль

Селебрити из сферы шоу-бизнеса подозревается в причастности к убийству

время публикации: 25 октября 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 21:30
Селебрити из сферы шоу-бизнеса подозревается в причастности к убийству
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала четырех человек, подозреваемых к причастности к убийству, совершенному в Петах-Тикве.

Информация об этом была разрешена к публикации вечером 25 октября.

Согласно опубликованной информации, одна из задержанных – известная фигура в отрасли шоу-бизнеса..

Все подробности расследования, включая личности задержанных, запрещены к публикации.

Израиль
