Селебрити из сферы шоу-бизнеса подозревается в причастности к убийству

Полиция задержала четырех человек, подозреваемых к причастности к убийству, совершенному в Петах-Тикве.

Информация об этом была разрешена к публикации вечером 25 октября.

Согласно опубликованной информации, одна из задержанных – известная фигура в отрасли шоу-бизнеса..

Все подробности расследования, включая личности задержанных, запрещены к публикации.