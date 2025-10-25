x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
Израиль

Нетаниягу побеседовал по телефону с госсекретарем США Рубио

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 25 октября 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 21:10
Нетаниягу побеседовал по телефону с госсекретарем США Рубио
AP Photo/Mark Schiefelbein

Вечером 25 октября премьер-министр Биньямин Нетаниягу провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

"Обсуждались результаты визита госсекретаря в Израиль, а также глубокое и прочное партнёрство между Израилем и Соединенными Штатами", – говорится в сообщении пресс-службы.

"Премьер-министр поблагодарил госсекретаря Рубио за твёрдую поддержку, за приверженность укреплению альянса между США и Израилем в это непростое время, выразил признательность за его плодотворный визит и пожелал много новых визитов в Израиль в будущем.

Стороны подчеркнули приверженность продолжению тесного сотрудничества для продвижения общих интересов и ценностей, объединяющих США и Израиль, и прежде всего возвращения всех похищенных, разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа", – также говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.

