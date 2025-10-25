x
25 октября 2025
25 октября 2025
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
Террористы
время публикации: 25 октября 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 20:44
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы (архив)
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы, уничтожив террориста организации "Исламский джихад", который планировал осуществить теракт против израильских военнослужащих.

Силы ЦАХАЛа, дислоцированные в этом районе, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Израиль
