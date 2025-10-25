ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы, уничтожив террориста организации "Исламский джихад", который планировал осуществить теракт против израильских военнослужащих.

Силы ЦАХАЛа, дислоцированные в этом районе, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.