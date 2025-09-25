Около Иерусалима перевернулся и загорелся автомобиль, трое пострадавших

Рано утром 25 сентября на 458-й трассе в районе перекрестка Гидеон автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. Пострадали три человека.

Служба скорой помощи сообщает, что юноша 16 лет в тяжелом состоянии, у него ожоги второй степени около 60% поверхности тела, его доставили в ожоговый центр больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.

18-летнюю девушку в состоянии средней степени с ожогами второй степени около 5% тела и 15-летнего юношу в легком состоянии с ожогами второй степени около 5% тела доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Обстоятельства этого происшествия уточняются.