x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Иерусалима перевернулся и загорелся автомобиль, трое пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:15
Около Иерусалима перевернулся и загорелся автомобиль, трое пострадавших
Пресс-служба МАДА

Рано утром 25 сентября на 458-й трассе в районе перекрестка Гидеон автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. Пострадали три человека.

Служба скорой помощи сообщает, что юноша 16 лет в тяжелом состоянии, у него ожоги второй степени около 60% поверхности тела, его доставили в ожоговый центр больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.

18-летнюю девушку в состоянии средней степени с ожогами второй степени около 5% тела и 15-летнего юношу в легком состоянии с ожогами второй степени около 5% тела доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook