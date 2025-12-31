Страховой гигант Swiss Re уходит из Израиля: ожидается рост цен на страховки

Одна из крупнейших перестраховочных компаний в мире, швейцарский страховой гигант Swiss Re, приняла решение уйти из сферы медицинского страхования в Израиле, а также из сфер страхования инвалидности и утраты трудоспособности. Как сообщает экономическое издание The Marker, причиной ухода в Swiss Re называют финансовую неустойчивость рынка, проблемы в сфере медицинского страхования в Израиле и сложности с их исправлением.

Финансовый директор Swiss Re Андерс Мальмстрем признал, что уход компании – второго в мире перестраховщика (страховая компания, которая занимается исключительно перестрахованием рисков других страховых компаний), приведет к повышению рисков для израильских страховщиков, а потребители в результате не получат ту же защиту.

Решающим фактором, повлиявшим на уход Swiss Re из Израиля, стало взаимодействие с регулятором – Управлением по надзору за страхованием и банками, поскольку именно регулятор утверждает изменение цены медицинского страхования, и это затрудняет расчет рисков.

Важно понимать механику работы страховых компаний: местная страховая компания продает полисы медицинского страхования в Израиле в соответствии с указаниями инспектора по страхованию Амита Галя. Параллельно она обращается к перестраховщикам – крупнейшим страховым компаниям мира, – которые продают израильским компаниям полис, покрывающий часть страховых рисков. Так, когда происходит страховой случай, израильская компания делит выплату с перестраховщиком.

В центре медицинского страхования находится страхование "корзины лекарств", то есть лекарств, субсидируемых государством. "Корзина лекарств" сегодня дает приемлемое решение для большинства нуждающихся. Однако по мере появления все большего числа продвинутых и дорогих лекарств государство все меньше их субсидирует – а страховые компании не продают полисы для таких лекарств.

Страховые компании наблюдают существенный рост назначения лекарств вне "корзины", и параллельно с этим выросла стоимость лекарств, которая в отдельных случаях может превышать миллион шекелей за препарат. Это не было заложено в тарифы при продаже полисов, поскольку лекарства вне "корзины лекарств" считались второстепенным компонентом расходов по медицинскому страхованию.

Уход перестраховщика, отмечает The Marker, это "первая ласточка", предвещающая плохие новости для сферы страхования, что в конечном счете выльется в сокращение количества услуг и повышение цен на страховки.