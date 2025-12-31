В Иране ширятся оппозиционные протесты, генпрокурор угрожает репрессиями

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди-Азад заявил, что на любые попытки воспользоваться экономическими протестами для подрыва общественной безопасности или вандализма будет дан решительный и пропорциональный ответ.

"Мирные протесты против экономических трудностей понятны, но должны использовать законные рамки. Но мы не можем закрывать глаза на попытки направить их в чуждое русло при помощи целенаправленных кампаний, искаженных нарративов и нарушения общественного порядка", – заявил он.

Оппозиционные выступления в Иране продолжаются четвертый день и охватывают все новые города. К торговцам присоединяются студенты и профсоюзы. Режим принимает все более жесткие меры для подавления протестов. Проводятся аресты. В ходе разгона одной из демонстраций получил тяжелые ранения студент.

Манифестации, которые начались как протесты против ухудшения экономического положения, приобретают все более политический характер. Раздаются лозунги "Смерть Хаменеи" и призывы к возвращению шахской династии.