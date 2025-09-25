x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В больнице "Сорока" остаются трое раненых в результате падения хуситского БПЛА в Эйлате

Больницы
Эйлат
Хуситы
время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:25
В больнице "Сорока" госпитализированы трое раненых в результате падения хуситского БПЛА в Эйлате
Flash90

После падения вечером в среду, 24 сентября, в Эйлате хуситского БПЛА в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве двумя вертолетами были доставлены трое раненых.

26-летний мужчина, поступивший в тяжелом состоянии, находится по состоянию на утро четверга, 25 сентября, в отделении общей реанимации. После операций он введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

65-летний мужчина с ранением руки после операции госпитализирован в ортопедическом отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести

24-летний мужчина после операции наблюдается в хирургическом отделении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Саперы и чрезвычайные службы завершили работы на месте падения БПЛА в Эйлате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

Нетаниягу позвонил мэру Эйлата после того, как город подвергся атаке БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

МАДА: не менее 20 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Эйлате