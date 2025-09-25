В больнице "Сорока" остаются трое раненых в результате падения хуситского БПЛА в Эйлате
время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:25
После падения вечером в среду, 24 сентября, в Эйлате хуситского БПЛА в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве двумя вертолетами были доставлены трое раненых.
26-летний мужчина, поступивший в тяжелом состоянии, находится по состоянию на утро четверга, 25 сентября, в отделении общей реанимации. После операций он введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
65-летний мужчина с ранением руки после операции госпитализирован в ортопедическом отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести
24-летний мужчина после операции наблюдается в хирургическом отделении.
