25 сентября 2025
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали более 170 целей в секторе Газы за сутки

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 сентября 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 11:54
ВВС ЦАХАЛа атаковали более 170 целей в секторе Газы за сутки
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает операцию "Колесницы Гидеона-2", в рамках которой бойцы углубляют оперативные действия в городе Газа и по всему сектору против террористических организаций.

ВВС ЦАХАЛа за минувшие сутки атаковали более 170 целей по всей территории сектора, включая террористов, военные здания, склады оружия и боеприпасов и другие объекты террористической инфраструктуры.

Бойцы 162-й дивизии продолжают бои в глубине города Газа, при огневой поддержке 215-й бригады были атакованы объекты террористической инфраструктуры, используемые для засад против израильских войск.

В городе Газа бойцы 98-й дивизии навели ВВС на 20 различных целей, включая вооруженных террористов и склад оружия. Днем ранее в Газе был обнаружен боевик с взрывным устройством, его уничтожили с воздуха. Бойцы 36-й дивизии занимаются зачисткой района и уничтожают террористическую инфраструктуру как на земле, так и под землей.

Бойцы 99-й дивизии действуют на севере сектора, уничтожая террористическую инфраструктуру на земле и под землей. На юге сектора Газы действуют бойцы 143-й дивизии, которые ликвидировали нескольких террористов.

