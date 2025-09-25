Ликвидированы боевики "Исламского джихада", планировавшие совершение теракта

В ночь на четверг, 25 сентября, в районе Тамуна были ликвидированы боевики террористической ячейки, планировавшие в ближайшее время совершить теракт. В операции принимали участие бойцы спецназа полиции ЯМАМ, сотрудники ШАБАКа и военнослужащие ЦАХАЛа.

ШАБАКу удалось выяснить местонахождение боевиков связанной с "Исламским джихадом" террористической ячейки, которые были причастны к совершению терактов в районе населенного пункта Тамун и планировали совершение теракта в Израиле в ближайшее время.

Во время ночной операции военнослужащие и сотрудники полиции окружили здание, в котором забаррикадировались двое вооруженных террористов, Алаа Джудат Бани Уда и Мухаммад Касим Салиман, и в ходе перестрелки с применением гранатомета и пулеметов ликвидировали их.