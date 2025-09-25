x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Израиль

22-летний израильский араб из Тайбэ планировал похитить солдата в качестве заложника

Прокуратура
Террористы
время публикации: 25 сентября 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 10:31
David Cohen Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального района страны обвинительное заключение против 22-летнего Амина Хасана Абед аль-Кадера Азама из Тайбэ, планировавшего похищение солдата ЦАХАЛа для использования его в качестве заложника, чтобы вынудить Израиль прекратить военные действия в секторе Газы.

По данным обвинительного заключения, Азам вел активную деятельность в социальных сетях на ресурсах, связанных с террористической организацией ХАМАС и выдающих себя за таковые. Он общался с "единомышленниками" в Telegram-канале "Бригад Изаддина аль-Касама", тренировался в пейнтболе для отработки навыков стрельбы, скачивал инструкции и методички ХАМАСа по тактике боя, пытался добыть оружие.

Кроме того, обвиняемый искал соучастников для совершения похищения военнослужащего и даже запросил религиозное разрешение ("фетву") для похищения солдата в качестве "разменной карты". В рамках подготовки к совершению похищения он заказал тактический жилет и рацию.

Азам связался с Ахмадом Касамом, рассказал ему о своем плане похитить военнослужащего ЦАХАЛа. Касам поддержал его и согласился помочь добыть оружие, которое он будет передавать по частям для последующей сборки. Чтобы избежать разоблачения, обвиняемый встречался со своим сообщником лично, оба они выключали свои мобильные телефоны во время этих встреч.

В процессе подготовки он обратился к Сулейману Джабали за консультацией по вопросу религии, спросив его, можно ли с точки зрения ислама похищать людей. Джабали ответил, что похищение женщин и детей ислам запрещает, однако военнослужащих похищать можно.

Позднее Азам попытался завербовать еще одного своего знакомого для участия в похищении солдата, и пообещал сообщить этому знакомому, когда удастся добыть оружие. Планы обвиняемого были оборваны арестом. Ему вменяется планирование теракта (похищения) с целью убийства или шантажа.

