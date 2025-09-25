Вооруженное нападение около Сдерота, тяжело ранена молодая женщина

Днем 25 сентября на 334-й трассе около поселка Дорот (к востоку от Сдерота) было совершено вооруженное нападение, в результате которого была тяжело ранена молодая женщина, примерно 20 лет.

Раненая доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В сообщении полиции сказано, что автомобиль был обстрелян, после чего съехал на обочину и перевернулся. По данным полиции, раненая в критическом состоянии.