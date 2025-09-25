Ожидаются предъявления обвинений по делу о поджоге в Рехавии

Полиция уведомляет, что вскоре обвинения по делу о поджоге мусорных баков 3 сентября в иерусалимском районе Рехавия, в результате которого сгорел автомобиль, будут предъявлены четырем подозреваемым.

Кроме того, продолжается расследование в отношении других подозреваемых, которые все еще находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что по этому делу арестованы пять подозреваемых (по всей видимости, в итоге – больше).

Напомним, что машина, сгоревшая в районе Рехавия, принадлежала военнослужащему, который должен был вскоре вернуться на резервистскую службу в Газу.

Поджоги в Иерусалиме, по данным следствия, были связаны с "днем помех" – акцией протеста, участники которой добивались от правительства Израиля прекращения боевых действий в Газе и заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников.