25 сентября 2025
25 сентября 2025
Израиль

Ожидаются предъявления обвинений по делу о поджоге в Рехавии

Полиция
Расследование
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 25 сентября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 13:32
Ожидаются предъявления обвинений по делу о поджоге в Рехавии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция уведомляет, что вскоре обвинения по делу о поджоге мусорных баков 3 сентября в иерусалимском районе Рехавия, в результате которого сгорел автомобиль, будут предъявлены четырем подозреваемым.

Кроме того, продолжается расследование в отношении других подозреваемых, которые все еще находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что по этому делу арестованы пять подозреваемых (по всей видимости, в итоге – больше).

Напомним, что машина, сгоревшая в районе Рехавия, принадлежала военнослужащему, который должен был вскоре вернуться на резервистскую службу в Газу.

Поджоги в Иерусалиме, по данным следствия, были связаны с "днем помех" – акцией протеста, участники которой добивались от правительства Израиля прекращения боевых действий в Газе и заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников.

Израиль
