25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля: значительное волнение, медуз немного

время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:01
Фото NEWSru.co.il

В четверг-субботу, 25-27 сентября, температура в прибрежных районах будет близкой к среднесезонной – ожидается постепенное повышение температуры к субботе. На пляжах много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медуз немного – за последнюю неделю поступали сообщения об опасных медузах в районе Ашкелона.

На побережье Средиземного моря днем – 29 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1,8 м. В четверг купание может быть опасным.

В Эйлате днем – 33-37 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 30-34 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 29 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 32-34 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 29 градусов.

