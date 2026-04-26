Беннет: "Мы начинаем процесс исправления государства"

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет официально объявил об объединении с партией "Еш Атид". Согласно неофициальным публикациям, партия будет называться "Беяхад".

"Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид объявляют о первом шаге на пути к исправлению государства Израиль. Объединение партии "Еш Атид" и партии "Беннет-2026" в объединенную партию во главе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом. Этот шаг ведет к объединению блока исправления, прекращает внутренние распри и позволяет направить все усилия на достижение решающей победы на предстоящих выборах и на необходимые перемены", – заявил Беннет.

Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот побеседовал с Нафтали Беннетом и поздравил его с этим шагом. "Цель – победа на ближайших, критически важных выборах, остается во главе порядка приоритетов. Нафтали Беннет и и Яир Лапид остаются партнерами, и я продолжу действовать активно и ответственно для достижения победы и начала процесса исправления государства Израиль", – заявил Айзенкот.

Израильские избиратели уже видели союз Беннета и Лапида. В 2021 году, хотя они и шли на выборы раздельно, объединившись "Ямина" и "Еш Атид" смогли сформировать правительство. Тогда Беннет первым в каденции занял пост премьер-министра, несмотря на то что его партия "Ямина" получила лишь семь мандатов, а "Еш Атид" Лапида - 17. Для формирования большинства им пришлось включить в коалицию арабскую партию РААМ. Правительство продержалось чуть больше года и распалось летом 2022-го.