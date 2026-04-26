Утверждено назначение Дорона Коэна комиссаром госслужбы

Правительство единогласно утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Дорона Коэна комиссаром государственной службы.

Он вступит в должность 5 мая 2026 года либо после завершения необходимых процедур, связанных с урегулированием конфликта интересов, – в зависимости от того, что произойдет позже.

Назначение рассчитано на шесть лет.

Дорог Коэн ранее занимал посты генерального директора министерства финансов, директора Управления государственных компаний, генерального директора "Дисконт инвестиции" и председателя совета директоров Cellcom.