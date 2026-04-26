Ципи Хотовели назначена главой национального информационного штаба

Правительство единогласно утвердило решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Ципи Хотовели главой Национального информационно-разъяснительного управления в канцелярии главы правительства.

Она вступит в должность 5 мая 2026 года.

Ципи Хотовели имеет первую и вторую степень по юриспруденции и лицензию адвоката. Ранее она занимала посты министра по делам поселений, министра по делам диаспоры, заместителя министра иностранных дел, а до недавнего времени была послом Израиля в Великобритании.

В канцелярии премьер-министра отметили, что на разных должностях Хотовели занималась продвижением имиджа Израиля, часто выступала в международных СМИ и участвовала в информационно-разъяснительной работе во время войны.

Пост оставался вакантным почти два года: предыдущий глава Национального информационно-разъяснительного управления Мошик Авив ушел в отставку в мае 2024 года.