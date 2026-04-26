"Ликуд бет": на правом фланге формируется новая партия

Политики правого лагеря формируют новую партию для участия в выборах в Кнессет 26-го созыва.

Как сообщает "Кешет", речь идет о списке, который получил неофициальное название "Ликуд бет", и его цель собрать голоса избирателей, которые на последних выборах голосовали за партии нынешней коалиции, но не хотят голосовать за них вторично.

Сообщается, что в переговорах по созданию этого списка принимают участие бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, бывший спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, бывший министр финансов Моше Кахлон и заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель.

Согласно опубликованной информации, переговоры идут очень интенсивно. Согласована повестка дня по вопросу о "равенстве в распределении бремени". Целью этой партии является "создание максимально широкого правительства без участия экстремистских сил".

Источники в политической системе, на которые ссылается "Кешет", сообщают, что главными открытыми вопросами, остаются личность главы партии, а также формирование согласованного всеми кандидата на пост премьер-министра.

Большинство участников проекта готовы поддержать кандидатуру Гилада Эрдана в том случае, если он откажется от намерения баллотироваться на пост главы "Ликуда", когда Нетаниягу покинет политику. Ответ на этот вопрос пока неясен.

По поводу кандидатуры на пост главы правительства, есть разногласия между теми, кто поддерживает кандидатуры Нетаниягу, Беннета или Айзенкота.