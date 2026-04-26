Гамлиэль предлагает ограничить выступления в СМИ бывших премьер-министров

Министр по делам разведки Гила Гамлиэль продвигает инициативу по утверждению, так называемого "кода национальной ответственности".

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", в рамках инициативы, Гамлиэль предлагает ограничить право бывших премьер-министров и высокопоставленных представителей оборонной системы давать интервью в СМИ.

Гамлиэль направила соответствующее письмо исполняющему обязанности главы Совета по национальной безопасности Гилю Райху, в котором утверждает, что "цитаты этих интервью попадают в международные СМИ, а также используются враждебными структурами с целью причинения ущерба безопасности государства, международного статуса Израиля, а также для подрыва усилий по

достижению военных и политических целей в очень сложное для судьбы государства время".

В качестве примера, Гамлиэль приводит слова бывших премьер-министров Эхуда Ольмерта и Эхуда Барака.

Ольмерт сказал в одном из интервью, что "невозможно уничтожить ядерную программу Ирана".

Барак сказал, что "Израиль не может своими силами открыть Ормузский пролив или уничтожить инфраструктуру иранской ядерной программы". По утверждению Гамлиэль, оба эти высказывания были использованы "враждебной пропагандой".